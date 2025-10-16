Nicki Minaj litiga con Jay-Z e annuncia il ritiro dalle scene | lo sfogo della rapper su X

La rapper americana Nicki Minaj ha lasciato di sasso tutti i suoi fan annunciando, attraverso il proprio profilo X, che il suo nuovo album, la cui uscita era prevista per il 27 marzo 2026, non verrà più pubblicato, e che si ritirerà per sempre dalla musica. «Ok, non pubblicherò più quell’album. Niente più musica. Spero tu sia felice adesso», si legge nel post, in cui ha taggato Jay-Z, prima di congedarsi dal suo pubblico: «Ciao Barbie, vi amerò per sempre». Sembra chiaro, dunque, che la decisione della cantante sia legata ad alcune problematiche nate con la Roc Nation, l’etichetta discografica fondata nel 2008 proprio dal produttore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

