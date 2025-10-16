Nick Kyrgios ossessionato da Jannik Sinner | Glielo dico in faccia

Nick Kyrgios torna a parlare di Jannik Sinner e, questa volta, lo fa con toni diversi dal solito. L’australiano, ospite del podcast ‘Unscripted by Josh Mansour’, è tornato sulla vicenda del caso Clostebol, episodio che lo aveva portato più volte a criticare pubblicamente il tennista azzurro. Ma, pur non rinnegando le proprie opinioni, Kyrgios sembra ora disposto a voltare pagina “Guarda, ne ho già parlato così tanto, e ormai è fatta — ha detto l’australiano — È successo l’anno scorso. Gli hanno dato una sanzione, una punizione, lui l’ha scontata, è tornato, e ora sta giocando un tennis incredibile”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nick Kyrgios ossessionato da Jannik Sinner: "Glielo dico in faccia"

Scopri altri approfondimenti

Nick Kyrgios non risparmia nemmeno Rafael Nadal: "Poteva fare quello che voleva". L'australiano nel suo ultimo intervento è stato un fiume in piena: nel suo mirino anche Sinner e Murray https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/102378/nick - X Vai su X

Nick Kyrgios bluntly accuses the ATP of 'protecting' Jannik Sinner during his doping saga! - facebook.com Vai su Facebook

"È una str**zata. Lo dirò in faccia a Sinner": Kyrgios ossessionato, l'ultimo attacco - Il tennista australiano parla del suo rientro in campo e lancia nuove bordate a Jannik. Lo riporta tuttosport.com

Nick Kyrgios torna ad attaccare Jannik Sinner e non solo - Credo sia abbastanza forte da farcela solo con il suo talento", ha concluso l'australiano ... Da sportal.it

Nick Kyrgios, futuro in bilico e nuova stoccata a Jannik Sinner - L'australiano, che sta seriamente riflettendo sulla possibilità di ritirarsi, è tornato a parlare, sempre in modo sprezzante, dell'azzurro. Da sportal.it