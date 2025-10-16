Neymar il video che sconvolge i tifosi | ecco com' è ridotto

Neymar Jr rischia di chiudere la propria carriera nel modo più impensabile: lontano dai riflettori e dai grandi palcoscenici che lo hanno consacrato tra i migliori di sempre. Oggi, a 33 anni, nessuno sembra volerlo più. Dopo il flop in Arabia e l’esclusione dal Brasile di Carlo Ancelotti, il fuoriclasse verdeoro è tornato a giocare nel Santos, il club dove tutto era iniziato, ma senza riuscire a ritrovare sé stesso. Un video virale che circola sui social ha mostrato l’amara realtà: dribbling sbagliati, gol falliti, movimenti lenti e una condizione fisica precaria. Neymar, un tempo genio e spettacolo puro, appare oggi come “ la controfigura di se stesso, un ex campione già in procinto di andare in pensione ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Neymar, il video che sconvolge i tifosi: ecco com'è ridotto

