New York Lounge a Milano è il Paradiso | party esclusivi nella capitale della moda ed economia
Il New York Louge, nato nel 1976, resta un punto di riferimento a Milano, capitale della moda e dell’economia.. Qui sono passati i più grandi personaggi della movida milanese. Perché il New York Louge, nato nel 1976, resta un punto di riferimento a Milano, capitale della moda e dell’economia. “I nostri Chef selezionano con cura le materie prime migliori per offrirvi un’esperienza gastronomica completa da colazione fino a cena”, dicono i titolari che in quasi cinquant’anni di esperienza hanno visto passare migliaia di clienti in questo locale. Che- aggiungono -“si presta come location perfetta per le feste più esclusive e per i tuoi momenti più importanti”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il Prosecco DOCG Conegliano Valdobbiadene atterra alla Lounge Marco Polo Per i prossimi tre mesi la Lounge dell’Aeroporto di Venezia ospiterà le Masterclass DOCG: 11 appuntamenti, con degustazioni guidate e corner dedicato all’acquisto dei vini con - facebook.com Vai su Facebook
New York Lounge a Milano è il “Paradiso”: party esclusivi nella capitale della moda ed economia - Il New York Louge, nato nel 1976, resta un punto di riferimento a Milano, capitale della moda e dell'economia. Da 361magazine.com
Vi portiamo a bordo del volo Milano-New York solo business class - Il vettore francese "La Compagnie" permette di volare oltre oceano su un esclusivo aereo da 76 posti, tutti in classe business e accessoriati con tutti i comfort per affrontare la traversata verso gli ... Lo riporta milanotoday.it
«Milan's unrivaled style»: il New York Times celebra ancora Milano sui social come la città «meglio vestita» al mondo - In occasione della Milano Fashion Week il giornale americano ha pubblicato un post sui social per presentare gli scatti del fotoreporter Simbarashe Cha che ha documentato «Milan's unrivaled style», lo ... Scrive milano.corriere.it