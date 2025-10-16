Nevio Casadio presenta La stanza dei giardini segreti
La rassegna “Sagge sono le Muse in parola”, ideata e organizzata dal polo culturale Fondazione Tito Balestra Onlus, prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura e alla parola scritta. Sabato 18 ottobre, alle ore 17, nella suggestiva Sala dell’Arengo del Castello Malatestiano di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Nevio Casadio a Longiano: un romanzo tra sogno e memoria - facebook.com Vai su Facebook
Il romanzo di Nevio Casadio - Trame e fili conduttori’ è il titolo della nuova rassegna letteraria di Fusignano, che si terrà al centro... Lo riporta ilrestodelcarlino.it