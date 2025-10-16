Netflix scommette sui video podcast e annuncia una collaborazione con Spotify
Netflix ha siglato un accordo con Spotify per trasmettere una selezione dei podcast video più noti direttamente sulla sua piattaforma. L’intesa prevede il debutto negli Stati Uniti nei primi mesi del 2026, con successiva espansione globale, e inserisce nel catalogo generi come sport, cultura e true crime, con titoli che saranno esclusivi su Netflix e Spotify. Una mossa strategica per crescere oltre le serie. Con la saturazione del mercato delle serie TV e la crescente concorrenza, Netflix punta a diversificare l’offerta con contenuti che non siano solo film, fiction e reality. La nuova collaborazione con Spotify permette di integrare podcast video distinti, offrendo agli abbonati l’accesso a una nuova forma mediale, capace di unire l’immagine al parlato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
