Nestlé taglia 16mila posti di lavoro

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Scure sull'occupazione da Nestlé. Il nuovo ceo del colosso alimentare svizzero, Philipp Navratil, passa subito all'azione con un taglio globale di 16.000 posti di lavoro nel quadro di un piano di riduzione dei costi. I tagli avverranno nei prossimi due anni e riguarderanno anche 12mila posizioni dirigenziali in tutte le aree geografiche. I . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

nestl233 taglia 16mila postiNestlé taglia 16 mila posti in tutto il mondo nei prossimi 2 anni - Nestlè ha annunciato il taglio di 16mila posti di lavoro nei prossimi due anni. Come scrive ildiariodellavoro.it

nestl233 taglia 16mila postiNestlé taglia 16 mila posti di lavoro mentre le vendite si riprendono nei 9 mesi - Nestlé, colosso svizzero del settore alimentare, ha registrato nei primi 9 mesi una crescita organica delle vendite (OG) del 3,3%, con una crescita interna reale (RIG) dello 0,6% e un pr ... Da finanza.repubblica.it

nestl233 taglia 16mila postiNestlè annuncia la cura dimagrante: il colosso svizzero taglierà 16mila posti di lavoro nel mondo entro il 2027 - "Il mondo sta cambiando e Nestlè deve adattarsi più rapidamente, il che comporterà prendere decisioni difficili, ma necessarie, per ridurre il personale” ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Nestl233 Taglia 16mila Posti