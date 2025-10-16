Nestlé taglia 16mila posti di lavoro nel mondo | timori anche in Italia
Nestlé annuncia un piano di tagli da 16mila posti (6% della forza lavoro globale) per ridurre i costi e rilanciare la crescita. Il nuovo CEO Philipp Navratil accelera la ristrutturazione per liberare 3,2 miliardi di euro. Incerte le ricadute sull’Italia, dove il gruppo impiega 4.600 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
