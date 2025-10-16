Nestlé taglia 16 mila posti di lavoro il nuovo ceo | Il mondo cambia necessario ridurre il personale
Il taglio garantirà risparmi annuali di 1 miliardo di franchi svizzeri entro il 2027, contribuendo al nuovo obiettivo complessivo di 3 miliardi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nestlè in difficoltà taglia 16mila dipendenti. E la Borsa di Zurigo brinda - X Vai su X
Nestlé taglierà 16.000 posti nei prossimi 2 anni. La riduzione prevista a livello mondiale, è pari al 6% della forza lavoro #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Nestlé taglia 16 mila posti in tutto il mondo nei prossimi 2 anni - Nestlè ha annunciato il taglio di 16mila posti di lavoro nei prossimi due anni. ildiariodellavoro.it scrive
Nestlé taglia 16 mila posti di lavoro, il nuovo ceo: «Il mondo sta cambiando, necessario ridurre il personale» - Il taglio garantirà risparmi annuali di 1 miliardo di franchi svizzeri entro il 2027, contribuendo al nuovo obiettivo complessivo di 3 miliardi ... Come scrive msn.com
Nestlé taglia 16 mila posti di lavoro mentre le vendite si riprendono nei 9 mesi - Nestlé, colosso svizzero del settore alimentare, ha registrato nei primi 9 mesi una crescita organica delle vendite (OG) del 3,3%, con una crescita interna reale (RIG) dello 0,6% e un pr ... Secondo finanza.repubblica.it