Nestlé taglia 16 mila posti di lavoro il nuovo ceo | Il mondo cambia necessario ridurre il personale

16 ott 2025

Il taglio garantirà risparmi annuali di 1 miliardo di franchi svizzeri entro il 2027, contribuendo al nuovo obiettivo complessivo di 3 miliardi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

