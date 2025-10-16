Nestlé choc | taglierà 16mila posti di lavoro in due anni Il mondo sta cambiando

Milano, 16 ottobre 2025 – Annuncio choc, a sorpresa, di Nestlé: il colosso multinazionale nel settore alimentare prevede di tagliare 16.000 posti di lavoro a livello mondiale nei prossimi due anni. Si tratta di una riduzione è pari a circa il 6% della forza lavoro. La notizia arriva in occasione della pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi del gruppo, in calo dall’1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (71 miliardi di euro). A svelare il piano il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil: "Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente ciò comporterà l'adozione di decisioni difficili, ma necessarie, per ridurre il personale", sottolinea il ceo, alla guida del gruppo da inizio di settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

