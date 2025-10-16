Nestlé annuncia un taglio di 16 mila dipendenti entro il 2027

Nestlé ha reso noto un piano di ristrutturazione che porterà alla soppressione di 16 mila posti di lavoro entro il 2027. La misura si inserisce in un processo di revisione strategica, avviato in un contesto di crescita organica del 3,3 per cento nei primi nove mesi del 2025, ma con un fatturato in diminuzione: 65,87 miliardi di franchi contro i 67,15 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024. Il ceo Navratil: «Il mondo sta cambiando, Nestlé deve cambiare più in fretta». A guidare questa fase di trasformazione è il nuovo amministratore delegato Philipp Navratil, che ha indicato come obiettivo primario quello di «stimolare la crescita attraverso l’aumento dei volumi», affiancando a questa strategia un forte contenimento dei costi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

