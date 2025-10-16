Nestlé annuncia il licenziamento di 16mila dipendenti entro il 2027
Migliaia di licenziamenti in vista per Nestlé. Il colosso alimentare svizzero prevede di tagliare 16mila posti di lavoro a livello mondiale nei prossimi due anni. La riduzione sarà pari a circa il 6% della forza lavoro. Ad annunciarlo il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil, in occasione della pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi del 2025, che dopo un leggero calo nelle vendite dell’1,9% è arrivato a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (71 miliardi di euro). Il taglio, inserito nel quadro di un piano di riduzione dei costi, interesserà circa 12mila posizioni dirigenziali a tutti i livelli in tutto il mondo e circa 4mila posti nei comparti della produzione e fornitura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
