Nestlé annuncia 16mila licenziamenti

Lidentita.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Ceo: "Il mondo sta cambiando" ma a pagare sono sempre i lavoratori L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nestl233 annuncia 16mila licenziamenti

© Lidentita.it - Nestlé annuncia 16mila licenziamenti

Approfondisci con queste news

nestl233 annuncia 16mila licenziamentiNestlé annuncia 16 mila licenziamenti nei prossimi due anni - Lo ha annunciato il nuovo amministratore delegato in occasione della pubblicazione del fatturato dei ... tg24.sky.it scrive

nestl233 annuncia 16mila licenziamentiNestlé annuncia il taglio di 16 mila lavoratori entro il 2027 e il titolo vola in Borsa: quali marchi possiede - Nestlé annuncia il licenziamento di 16 mila lavoratori e i mercati rispondono in maniera positiva. Segnala virgilio.it

nestl233 annuncia 16mila licenziamentiNestlé annuncia 16mila licenziamenti nei prossimi due anni: "Decisione difficile, ma dobbiamo cambiare" - Philipp Navratil, l'amministratore delegato del colosso alimentare, ha annunciato i tagli che coinvolgeranno l'azienda. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Nestl233 Annuncia 16mila Licenziamenti