Nestlé annuncia 16mila licenziamenti
Il nuovo Ceo: "Il mondo sta cambiando" ma a pagare sono sempre i lavoratori L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Approfondisci con queste news
Il gigante alimentare svizzero Nestlé annuncia una profonda ristrutturazione aziendale. Mentre il gruppo mostra una crescita delle vendite, specialmente grazie a un aumento dei prezzi, l'attenzione si sposta su una massiccia riorganizzazione interna c... - X Vai su X
"Il mondo sta cambiando" Nestlé licenzierà 16mila dipendenti per risparmiare oltre 3 miliardi di euro: l'annuncio ufficiale >> https://buff.ly/o6OWYVq - facebook.com Vai su Facebook
Nestlé annuncia 16 mila licenziamenti nei prossimi due anni - Lo ha annunciato il nuovo amministratore delegato in occasione della pubblicazione del fatturato dei ... tg24.sky.it scrive
Nestlé annuncia il taglio di 16 mila lavoratori entro il 2027 e il titolo vola in Borsa: quali marchi possiede - Nestlé annuncia il licenziamento di 16 mila lavoratori e i mercati rispondono in maniera positiva. Segnala virgilio.it
Nestlé annuncia 16mila licenziamenti nei prossimi due anni: "Decisione difficile, ma dobbiamo cambiare" - Philipp Navratil, l'amministratore delegato del colosso alimentare, ha annunciato i tagli che coinvolgeranno l'azienda. Da today.it