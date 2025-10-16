Nestlé annuncia 16mila licenziamenti nei prossimi due anni | Decisione difficile ma dobbiamo cambiare

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nestlé licenzierà 16mila persone nei prossimi due anni. Philipp Navratil, l'amministratore delegato del colosso alimentare, ha annunciato i tagli che coinvolgeranno l'azienda. L'ottica è quella del risparmio. "Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente", ha affermato ribadendo. 🔗 Leggi su Today.it

