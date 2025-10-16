Nestlé 16mila posti di lavoro in meno entro due anni Decisioni difficili ma necessarie

Non sono positive le notizie per i dipendenti della Nestlé, multinazionale attiva nel settore alimentare con sede a Vevey, in Svizzera: entro i prossimi due anni, infatti, sono previsti tagli fino a 16mila posti di lavoro nelle varie sedi mondiali con una riduzione di circa il 6% dell'attuale forza lavoro. Le parole dell'amministratore delegato. Ad annunciare il piano è stato il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil, quando ha spiegato i numeri del fatturato dei primi nove mesi con una diminuzione dell'1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (circa 71 miliardi di euro). " Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente ciò comporterà l'adozione di decisioni difficili, ma necessarie, per ridurre il personale ", ha dichiarato senza mezzi termini Navratil che si trova alla guida del gruppo dall'inizio del mese di settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

