Nestlé 16mila licenziamenti in programma e il titolo in Borsa vola
Nestlé ha annunciato un’importante riorganizzazione aziendale che prevede il taglio di 16 mila posti di lavoro in tutto il mondo. La decisione arriva dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, che hanno superato le attese degli analisti e spinto il titolo in Borsa a Zurigo. Il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil, ha dichiarato di voler accelerare il programma di risparmi “ Fuel for Growth ”, già in corso da alcuni anni. L’obiettivo è aumentare l’efficienza e ridurre i costi attraverso una maggiore automazione dei processi produttivi e gestionali, oltre a un utilizzo più esteso dei servizi condivisi all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
