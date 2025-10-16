Nervi 1650 firme contro il nuovo supermercato | Rischio degrado viabilità insostenibile
Il gruppo di cittadini "Nervi basta degrado", in sinergia con il circolo Nuova ecologia Genova, ha consegnato mercoledì 15 ottobre a Comune e al municipio levante i moduli con 1.650 firme raccolte tra i cittadini contrari al progetto Cds 50022025, noto come polo urbano San Siro.Il piano prevede.
