Nero Luce L’estate è un attimo | tra verità routine e quel lampo che ti acceca quando esci dal buio

16 ott 2025

“ Sono partito da me stesso ”: con questa sincerità Nero Luce presenta “L’estate è un attimo”, un brano che interroga la vita di coppia quando l’innamoramento lascia posto all’ abitudine. La sua immagine-chiave — “ la luce confonde quando esci fuori dal buio ” — fotografa l’istante in cui dirsi la verità è abbagliante: fa stringere gli occhi, costringe a fermarsi e a chiedersi “e ora dove vado?”. L’artista ha raccolto racconti di coppie “di lungo corso” per capire se la routine uccide o, al contrario, può diventare cura: nelle sue parole emerge l’idea che l’amore non sia “timbrare il cartellino il sabato sera”, ma un gesto quotidiano fatto di ascolto, premure e responsabilità condivise. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

