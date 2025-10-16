Nero Luce L’estate è un attimo | tra verità routine e quel lampo che ti acceca quando esci dal buio
“ Sono partito da me stesso ”: con questa sincerità Nero Luce presenta “L’estate è un attimo”, un brano che interroga la vita di coppia quando l’innamoramento lascia posto all’ abitudine. La sua immagine-chiave — “ la luce confonde quando esci fuori dal buio ” — fotografa l’istante in cui dirsi la verità è abbagliante: fa stringere gli occhi, costringe a fermarsi e a chiedersi “e ora dove vado?”. L’artista ha raccolto racconti di coppie “di lungo corso” per capire se la routine uccide o, al contrario, può diventare cura: nelle sue parole emerge l’idea che l’amore non sia “timbrare il cartellino il sabato sera”, ma un gesto quotidiano fatto di ascolto, premure e responsabilità condivise. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un buco nero ha attraversato una galassia come un proiettile cosmico, lasciandosi dietro una scia di stelle lunga 200.000 anni luce: una cicatrice luminosa che il telescopio James Webb è riuscito a immortalare. ? https://bit.ly/buconero_squarcia - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il “nostro” buco nero in luce polarizzata - La collaborazione scientifica Event Horizon Telescope (Eht) ha realizzato la prima immagine in luce polarizzata del buco nero supermassiccio Sagittarius A* (Sgr A*). Come scrive media.inaf.it
Cosa c’è dietro un buco nero? Secondo alcuni scienziati c'è la luce - Una luce inaspettata, quella scorta dietro a un buco nero supermassivo al centro di una galassia distante 800 milioni di anni luce. Si legge su 105.net
Scoperta luce proveniente dal buco nero Zwicky 1 - Alcuni astrofisici hanno rilevato la luce proveniente dal lato posteriore di un buco nero, confermando così quanto postulato dalla teoria della relatività generale di Einstein. Come scrive tomshw.it