Neri Marcorè arriva a teatro con Sherlock Holmes - Il Musical

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione teatrale del Teatro Diego Fabbri ospita un’entusiasmante nuova produzione. Quella di Neri Marcorè, per la regia di Andrea Cecchi, che in città arriva nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, Sherlock Holmes. Venerdì 24 e sabato 25 ottobre alle ore 21 e domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

