Neri Marcorè arriva a teatro con Sherlock Holmes - Il Musical
La stagione teatrale del Teatro Diego Fabbri ospita un’entusiasmante nuova produzione. Quella di Neri Marcorè, per la regia di Andrea Cecchi, che in città arriva nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, Sherlock Holmes. Venerdì 24 e sabato 25 ottobre alle ore 21 e domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
NERI MARCORÈ è SHERLOCK HOLMES – IL MUSICAL *Sassari – Nuovo Teatro Comunale* *15 novembre 2025, ore 20:30* *16 novembre 2025, ore 19:00* Il genio investigativo più amato di sempre sbarca sul palcoscenico… in versione musical!