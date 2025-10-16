Neres Elmas Lang | Conte rivoluziona il Napoli A Torino taglierà il traguardo importante

Un allenatore che vive per vincere, un traguardo personale da festeggiare e una rivoluzione quasi obbligata. Il sabato di Antonio Conte a Torino sarà una giornata speciale: non solo taglierà il traguardo delle 50 panchine in azzurro, ma dovrà farlo ridisegnando il suo Napoli. Tra infortuni, nazionali affaticati e il pensiero alla Champions, l’anticipo contro i granata di Baroni diventa il palcoscenico perfetto per le seconde linee. L’Emergenza Obbliga alle Scelte: Gilmour e Neres dall’inizio. La prima grande certezza è un’assenza pesante: Stanislav Lobotka è ko e non tornerà prima di novembre. Al suo posto, in cabina di regia, toccherà a Billy Gilmour. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

