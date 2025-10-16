Neres Elmas Lang | Conte rivoluziona il Napoli A Torino taglierà il traguardo importante
Un allenatore che vive per vincere, un traguardo personale da festeggiare e una rivoluzione quasi obbligata. Il sabato di Antonio Conte a Torino sarà una giornata speciale: non solo taglierà il traguardo delle 50 panchine in azzurro, ma dovrà farlo ridisegnando il suo Napoli. Tra infortuni, nazionali affaticati e il pensiero alla Champions, l’anticipo contro i granata di Baroni diventa il palcoscenico perfetto per le seconde linee. L’Emergenza Obbliga alle Scelte: Gilmour e Neres dall’inizio. La prima grande certezza è un’assenza pesante: Stanislav Lobotka è ko e non tornerà prima di novembre. Al suo posto, in cabina di regia, toccherà a Billy Gilmour. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
La probabile formazione del Napoli contro il Torino: rivoluzione di Conte, pronti Elmas, Neres, Lang, Gilmour e Marianucci - Primo posto in coabitazione con la Roma, due vittorie di fila per dimenticare il ko col Milan: così il Napoli si presenta all'anticipo di campionato di sabato, all'Olimpico Grande Torino, contro i gra ... Come scrive msn.com
Lang-Neres, ballottaggio per una maglia da titolare contro il Torino (Gazzetta) - Napoli si avvicina a grandi passi (sabato ore 18) e, dopo due giorni di pausa, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno. Come scrive ilnapolista.it
Napoli, quelli che aspettano: da Lang ad Elmas, dopo la sosta tocca a loro - Vorrebbe essere fedele ai cosiddetti titolarissimi, ma alla vigilia del tour de force più ... Come scrive ilmattino.it