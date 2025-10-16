Nello scooter non c'è la batteria al suo posto un biglietto per i ladri | Il napoletano si fa raggirare solo una volta

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A raccontare l'esilarante espediente, con un video su TikTok, è stato il proprietario dell'officina meccanica in cui l'uomo ha portato lo scooter in riparazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

scooter c 232 batteriaNello scooter non c’&#232; la batteria, al suo posto un biglietto per i ladri: “Il napoletano si fa raggirare solo una volta” - A raccontare l'esilarante espediente, con un video su TikTok, è stato il proprietario dell'officina meccanica in cui l'uomo ha portato lo scooter in riparazione ... Si legge su fanpage.it

Il primo scooter elettrico con batteria LFP - Parliamo sempre più spesso di auto e moto a zero emissioni, ma anche il mercato degli scooter elettrici &#232; in grande espansione. Segnala virgilio.it

Come ricaricare la batteria dello scooter - Ricaricare la batteria di uno scooter &#232; un’operazione essenziale per mantenere il veicolo in condizioni ottimali e garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Scooter C 232 Batteria