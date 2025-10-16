Nell' incendio di via Casati perse tutto | ex bidella di Marghera chiede aiuto
Nell'incendio di un mese fa, in via Casati a Marghera, l'ex operatrice scolastica dell'istituto Filippo Grimani ha perso tutto. Era il 19 settembre, nel primo pomeriggio. Antonella Cattarin, 67 anni, era in cucina a casa sua, da sola, quando all'improvviso le fiamme si alzarono ingovernabili. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
