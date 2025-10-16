È nella seconda parte della settimana che le puntate della serie turca La forza di una donna entrano nel vivo. Anche oggi e domani, giovedì 16 ottobre e venerdì 17 ottobre l’appuntamento è fissato alle 16:05. Mentre sabato 18 ottobre ci sarà “la lunga”, dalle 14:40 alle 16:30. Bahar ( Özge Özpirinççi ) ha rivisto suo marito Sarp ( Caner Cindoruk ) ma dopo averlo abbracciato lui sembra di nuovo scomparso. Ora che ha la certezza che non è morto come credeva, ha bisogno di risposte. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi, domani e mercoledì di “La forza di una donna”: Sarp vuole dare dei soldi a Bahar La forza di una donna, anticipazioni puntata 16, 17 e 18 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nelle nuove puntate della serie turca Enver spende per sbaglio i soldi di Sarp