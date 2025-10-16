Così come la ripresa di martedì anche la doppia seduta di ieri, con allenamento al mattino in palestra e al pomeriggio sul campo sempre al Centro Sportivo Petroio di Vinci (il Sussidiario è in fase di manutenzione così come il terreno principale del Carlo Castellani), è stata diretta ancora una volta da Stefano Bianconi in attesa della firma di Alessio Dionisi, scelto come successore dell’esonerato Guido Pagliuca. Ma chi è Bianconi, ormai da anni collaboratore tecnico del club azzurro? Chi segue le vicende dell’ Empoli da tempo non può non ricordarlo pernio della difesa azzurra al fianco di Daniele Baldini nella seconda storica promozione in A sotto la guida di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nelle mani di Bianconi