X Factor 2025, stasera sapremo chi sono i 12 concorrenti di questa 19ma edizione e conosceremo le 4 squadre. Dopo settimane di audizioni e scelte difficili ai Bootcamp, arriva l’ultimo capitolo prima dei Live Show: l’attesissima (e tesissima) puntata delle Last Call. Il gioco ora si fa duro. È l’ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live: i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere al vero e proprio show. Il meccanismo spietato delle sedie: saranno solo 3. Saranno scelte complesse, per i giudici, e le compiranno con un meccanismo spietato, che punta a individuare il terzetto migliore possibile: torneranno infatti sul palco le fatidiche sedie, quest’anno saranno solo tre, che dovranno essere riempite man mano che le esibizioni avranno convinto i giudici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nella puntata di X Factor 2025 di giovedì 16 ottobre, i giudici scelgono i 12 concorrenti da portare ai Live. Le sedie, gli switch, le anticipazioni