Nella notte da una scuola parte in loop Tanti auguri a te per 5 ore | il video dell'intervento dei pompieri

In Spagna gli altoparlanti di una scuola hanno diffuso per oltre 5 ore la canzone "Tanti auguri a te", partita in piena notte. Il vicinato ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati nel cortile dell'istituto con le torce accese per irrompere nella struttura e mettere fine alla macabra quanto insolita "festa di compleanno".