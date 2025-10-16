Nella notte da una scuola parte in loop Tanti auguri a te per 5 ore | il video dell'intervento dei pompieri
In Spagna gli altoparlanti di una scuola hanno diffuso per oltre 5 ore la canzone "Tanti auguri a te", partita in piena notte. Il vicinato ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati nel cortile dell'istituto con le torce accese per irrompere nella struttura e mettere fine alla macabra quanto insolita "festa di compleanno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
