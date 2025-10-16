Nella manovra saltano detassazione tredicesima e bonus di 100 euro | niente busta paga gonfiata a Natale

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare per il bonus tredicesima e per il taglio delle tasse sulla tredicesima mensilità: la misura è stata esclusa dalla manovra 2026, per cui la busta paga a Natale sarà tassata come una normale retribuzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

