Nella manovra saltano detassazione tredicesima e bonus di 100 euro | niente busta paga gonfiata a Natale

Niente da fare per il bonus tredicesima e per il taglio delle tasse sulla tredicesima mensilità: la misura è stata esclusa dalla manovra 2026, per cui la busta paga a Natale sarà tassata come una normale retribuzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manovra quater, via libera ai 200 milioni ma saltano fondi per cinema, editoria e south working. Dagnino: “Scelte condizionate dal voto segreto” http://dlvr.it/TNcJNz - X Vai su X

Caos all’Ars: la manovra quater massacrata dal voto segreto, un terzo degli articoli bocciato! Spaccatura nel centrodestra, con FdI-Mpa contro FI, Dc e Lega. Saltano misure chiave come il fondo per l’editoria e il south-working. Il governo Schifani in crisi, - facebook.com Vai su Facebook

