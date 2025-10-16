nella last call di questa sera molta emozione e qualche fischio per achille lauro

C on la sesta puntata di X Factor 2025, i giudici hanno dovuto sfruttare la Last Call, utilizzando “le sedie che scottano” (copyright Gabbani) per formare i loro team. Dei 28 talenti in gara ne sono rimasti 12. Paola Iezzi era molto emozionata, tanto da richiedere scherzosamente (ma non troppo) del gin tonic. Alcune scelte di Achille Lauro hanno attirato fischi e malumori. La quota band si è sciolta al sole di fronte al numero di solisti presenti. Il programma, in onda ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky Uno, è anche disponibile on demand su Sky Go e ogni martedì successivo, in chiaro, alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

