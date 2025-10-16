Nella casa popolare con 2 pistole clandestine 1,5 kg di stupefacenti denaro e oro | arrestato un uomo incensurato e senza lavoro

Un uomo di 66 anni incensurato (dunque senza alcun precedente penale) è stato arrestato dalla polizia a Pescara.Gli agenti avrebbero rinvenuto nella sua casa popolare di San Donato 1,5 chili di droga e due pistole clandestine. Gli investigatori della squadra mobile, che nell’ambito della loro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

