Nel Parco brianzolo arriva il grande Villaggio di Natale con mercatini musica e attrazioni

In Brianza fervono i preparativi per il Natale e c’è già chi sta facendo il conto alla rovescia per mercatini e attrazioni. A Giussano si è già al lavoro per l’allestimento della maxi pista di pattinaggio (che verrà inaugurata il 31 ottobre e rimarrà aperta fino al 25 gennaio), ma anche per il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it