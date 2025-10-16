Nel nome di Aurelio Saffi e Giorgina Craufurd | camminata culturale nella Forlì risorgimentale

Sabato 18 ottobre, con ritrovo e partenza alle 10 da piazza Saffi (davanti al palazzo comunale), Antonella Greggi, Mirtide Gavelli, Luigi Ascanio, Enrico Bertoni, Mario Proli e Gabriele Zelli condurranno una camminata nel cuore della Forlì risorgimentale. L'appuntamento è promosso in occasione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

