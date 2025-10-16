Nel nome della ’profezia’ di Girolomoni l’incontro sulle eccellenze locali
di Giancarlo di Ludovico "Io non penso che l'agricoltura biologica salverà il mondo ma la pratico per non stare dalla parte di chi il mondo lo distrugge". Questa è una delle tante frasi celebri di Gino Girolomoni (Isola del Piano 1946-Fossombrone 2012) che, nato da una famiglia contadina, è diventato un imprenditore e saggista italiano (famoso il suo libro "Ritorna la vita nelle colline), precursore dell' agricoltura biologica, punto di riferimento per la sua esperienza e conoscenza dei problemi ecologici italiani. Gino diventa agricoltore biologico nel 1974 e nel 1977, insieme alla moglie Tullia, fonda la Cooperativa Alce Nero " (il cui marchio poi venderà a Conapi e Coop Fond), dando vita alla "Gino Girolomoni Cooperativa Agricola", comprendente circa 450 aziende agricole che garantiscono la completa tracciabilità del prodotto dal campo fino alla pasta.