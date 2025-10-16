di Giancarlo di Ludovico "Io non penso che l’agricoltura biologica salverà il mondo ma la pratico per non stare dalla parte di chi il mondo lo distrugge". Questa è una delle tante frasi celebri di Gino Girolomoni (Isola del Piano 1946-Fossombrone 2012) che, nato da una famiglia contadina, è diventato un imprenditore e saggista italiano (famoso il suo libro "Ritorna la vita nelle colline), precursore dell’ agricoltura biologica, punto di riferimento per la sua esperienza e conoscenza dei problemi ecologici italiani. Gino diventa agricoltore biologico nel 1974 e nel 1977, insieme alla moglie Tullia, fonda la Cooperativa Alce Nero " (il cui marchio poi venderà a Conapi e Coop Fond), dando vita alla "Gino Girolomoni Cooperativa Agricola", comprendente circa 450 aziende agricole che garantiscono la completa tracciabilità del prodotto dal campo fino alla pasta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel nome della ’profezia’ di Girolomoni l’incontro sulle eccellenze locali