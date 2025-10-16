Nel mirino della Albanese ora c' è Mieli | Colonialista Le nuove liste di proscrizione
Attacchi personali, accuse di complicità, invocazioni di «punizioni». Francesca Albanese sembra aver trasformato il proprio mandato istituzionale in una campagna di aggressione, rivolta soprattutto contro quei giornalisti che osano dissentire dalle sue posizioni. L'ultimo bersaglio della crociata personale della Relatrice speciale Onu sui territori palestinesi è Paolo Mieli, finito nel mirino su X con un post al vetriolo, dopo aver espresso un'opinione sul leader palestinese Marwan Barghouti. Il giornalista aveva semplicemente ipotizzato che Israele potesse liberare Barghouti in un momento strategico, quando quest'ultimo potesse assumere un ruolo di guida in un futuro Stato palestinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
