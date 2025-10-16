Nel Comasco la nuova caserma dei vigili del fuoco | bando da 5,3 milioni per una struttura con torre e aree di manovra

Cantù si prepara ad accogliere un nuovo distaccamento permanente dei vigili del fuoco. È stato pubblicato il bando per la realizzazione della nuova sede, un progetto atteso da anni e interamente finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

