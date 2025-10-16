Nel Comasco la nuova caserma dei vigili del fuoco | bando da 5,3 milioni per una struttura con torre e aree di manovra
Cantù si prepara ad accogliere un nuovo distaccamento permanente dei vigili del fuoco. È stato pubblicato il bando per la realizzazione della nuova sede, un progetto atteso da anni e interamente finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal 6 ottobre 2025, Istat- Istituto nazionale di statistica darà il via a una nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Il Comune di Olgiate Comasco sarà coinvolto nella Rilevazione da Lista. L’indagine interessa alcune fam - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova frana ha colpito il centro abitato di Blevio dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul comasco. Importanti danni alle abitazioni, invase da fango e detriti. - X Vai su X
Nel Comasco la nuova caserma dei vigili del fuoco: bando da 5,3 milioni per una struttura con torre e aree di manovra - Uscito il bando per il nuovo distaccamento permanente di Cantù, su un’area di oltre 4mila metri quadrati già ceduta dal Comune al Ministero dell’Interno ... Segnala quicomo.it
Cantù, pubblicato il bando per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco: un progetto da oltre 5 milioni di euro - Soddisfazione del sottosegretario Molteni e del sindaco Galbiati ... Come scrive ciaocomo.it
Vigili del fuoco. Nuova caserma ora più vicina - La realizzazione del nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Cantù, è sempre più vicina. Secondo msn.com