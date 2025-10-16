Nel celebrare i suoi primi vent' anni Fondazione Onda l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere insiste sull' integrazione della prospettiva di genere per costruire una sanità capace di promuovere il benessere di tutti

Iodonna.it | 16 ott 2025

D ue decenni di battaglie, consapevolezza crescente e un’amara verità: è questa la sintesi del cammino che Fondazione Onda ETS, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, celebra nel suo ventennale. Attraverso una nuova, lucida indagine, infatti, emerge un ritratto complesso della donna italiana di oggi, dove l’attenzione al proprio benessere è alle stelle, ma il sostegno, quello essenziale, sembra evaporare. Giornata della Salute mentale: 7 piccoli gesti quotidiani per nutrirla X La salute delle donne, più attenzione meno sostegno. Il concetto di salute per le donne italiane è cambiato nel tempo e non è più incasellabile unicamente nelle cure. 🔗 Leggi su Iodonna.it

