Nel celebrare i suoi primi vent' anni Fondazione Onda l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere insiste sull' integrazione della prospettiva di genere per costruire una sanità capace di promuovere il benessere di tutti
D ue decenni di battaglie, consapevolezza crescente e un’amara verità: è questa la sintesi del cammino che Fondazione Onda ETS, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, celebra nel suo ventennale. Attraverso una nuova, lucida indagine, infatti, emerge un ritratto complesso della donna italiana di oggi, dove l’attenzione al proprio benessere è alle stelle, ma il sostegno, quello essenziale, sembra evaporare. Giornata della Salute mentale: 7 piccoli gesti quotidiani per nutrirla X La salute delle donne, più attenzione meno sostegno. Il concetto di salute per le donne italiane è cambiato nel tempo e non è più incasellabile unicamente nelle cure. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Per celebrare i suoi primi dieci anni, NH Collection Hotels & Resorts presenta , un distillato in edizione limitata creato con la distilleria sartoriale Cillario & Marazzi. Un viaggio sensoriale tra bergamotto, tè nero, pepe della Tas - facebook.com Vai su Facebook
, Per celebrare i suoi 44 anni, un ricordo indelebile. @c_pradelli per http://MilanPress.it #Ibrahimovic #Milan #HappyBirthday #milanpress - X Vai su X
Ensemble Incantus festeggia i suoi primi 20 anni: domenica un concerto a Tarquinia - Dopo la pausa estiva, l’Associazione Ensemble InCantus è lieta di annunciare la ripresa delle proprie attività con il terzo appuntamento della serie di concerti del 2025, organizzati in festeggiamento ... Si legge su trcgiornale.it
Erbamil festeggia i suoi primi vent’anni - L’inaugurazione della nuova stagione sarà così anche la festa di compleanno di questo piccolo ma ... Segnala bergamonews.it