D ue decenni di battaglie, consapevolezza crescente e un'amara verità: è questa la sintesi del cammino che Fondazione Onda ETS, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, celebra nel suo ventennale. Attraverso una nuova, lucida indagine, infatti, emerge un ritratto complesso della donna italiana di oggi, dove l'attenzione al proprio benessere è alle stelle, ma il sostegno, quello essenziale, sembra evaporare. Giornata della Salute mentale: 7 piccoli gesti quotidiani per nutrirla X La salute delle donne, più attenzione meno sostegno. Il concetto di salute per le donne italiane è cambiato nel tempo e non è più incasellabile unicamente nelle cure.

Nel celebrare i suoi primi vent'anni, Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, insiste sull'integrazione della prospettiva di genere per costruire una sanità capace di promuovere il benessere di tutti