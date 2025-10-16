Nel 2026 il 70° Congresso nazionale ingegneri si terrà a Trieste
(Adnkronos) – Il 70° Congresso nazionale degli ingegneri si terrà a Trieste nel 2026. L’annuncio è stato dato oggi i occasione della giornata di chiusura dell’edizione 2025, dal titolo ‘Visioni’. Un evento ‘itinerante’ che ha avuto come tappa principale il Teatro delle Muse di Ancona; a poche centinaia di metri dal porto attraccata una nave . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
