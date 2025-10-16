Nel 2026 il 70° Congresso nazionale ingegneri si terrà a Trieste

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il 70° Congresso nazionale degli ingegneri si terrà a Trieste nel 2026. L’annuncio è stato dato oggi i occasione della giornata di chiusura dell’edizione 2025, dal titolo ‘Visioni’.  Un evento ‘itinerante’ che ha avuto come tappa principale il Teatro delle Muse di Ancona; a poche centinaia di metri dal porto attraccata una nave . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Giornalisti: Torino, dal 23 al 25 gennaio 2026 il congresso nazionale Ucsi all’Arsenale della pace - Il congresso nazionale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) si terrà dal 23 al 25 gennaio 2026 al Sermig, all’Arsenale della pace, di Torino. Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: 2026 70176 Congresso Nazionale