Nei panni di una donna per un giorno | come la realtà virtuale ha mostrato a un gruppo di ragazzi cosa significa subire catcalling
Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, mostra come immedesimarsi in un corpo femminile aumenti empatia e consapevolezza. Le emozioni emerse tra i partecipanti sono state rabbia e disgusto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
Accanto a Woody Allen una Diane Keaton ispirata e vulnerabile, nei panni di una donna che non è solo musa, ma anche simbolo irraggiungibile, oggetto d’amore e soggetto d’addio. Con questo film Allen si aggiudicò quattro premi Oscar: miglior film, miglior r - facebook.com Vai su Facebook
Nei panni di una donna per un giorno: come la realtà virtuale ha mostrato a un gruppo di ragazzi cosa significa subire catcalling - Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, mostra come immedesimarsi in un corpo femminile aumenti empatia e consapevolezza. Secondo vanityfair.it
Donna per un giorno - Più complicate, più intelligenti, più studiose, con una marcia in più. Da ilsecoloxix.it