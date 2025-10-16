La crisi del commercio e la desertificazione del centro storico, con la presentazione in consiglio comunale della mozione sulla revisione dei regolamenti per il commercio a firma del consigliere Lega, Dario Andreolli (poi bocciata) accende il dibattito sulla situazione in cui versa il settore. "Conosciamo tutti la difficoltà dei piccoli commercianti – dice Andreolli -. Per questo credo che sia necessaria una semplificazione delle procedure per aprire una attività e la revisione dei vincoli normativi (presenti nel regolamento sul decoro urbano, ndr.) che impediscono l’apertura di esercizi pubblici del settore alimentare, vedi piazza del Popolo, o via Branca, Rossini, Corso XI settembre e via San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Negozi, duelli e ricette: ma la crisi non se ne va