Negli Stati Uniti Steve Jobs sarà celebrato in una nuova moneta da 1 dollaro

Dday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il co-fondatore di Apple sarà su una moneta da 1 dollaro che sarà disponibile dal 2026. Fa parte di una serie speciale che celebra le innovazioni. 🔗 Leggi su Dday.it

negli stati uniti steve jobs sar224 celebrato in una nuova moneta da 1 dollaro

© Dday.it - Negli Stati Uniti Steve Jobs sarà celebrato in una nuova moneta da 1 dollaro

Altri contenuti sullo stesso argomento

stati uniti steve jobsSteve Jobs ricordato da una moneta commemorativa - La US Mint (la Zecca degli Stati Uniti) inizierà a breve a produrre un nuovo American Innovation Coin, moneta commemorativa da 1$ nella quale sarà celebrato Steve Jobs, raffigurato su una faccia. Lo riporta macitynet.it

stati uniti steve jobsSteve Jobs torna nel 2026… su una moneta da 1 dollaro! - La Zecca degli Stati Uniti dedicherà una moneta da 1 dollaro a Steve Jobs nel 2026, nell'ambito del programma American Innovation. Si legge su hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Stati Uniti Steve Jobs