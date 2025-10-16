Neapolis Marathon domenica 19 ottobre strade e uscite autostradali chiuse a Napoli
Neapolis Marathon 2025, il piano traffico: chiusi varchi portuali e uscite autostradali, divieto di circolazione in diverse strade del centro e del lungomare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una domenica di corsa e senza auto. Cresce l'attesa per la quinta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, che il 19 ottobre riporta nella città di Partenope la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km. Maratona ma anche mezza maratona (21 - facebook.com Vai su Facebook
Torna la Neapolis Marathon, gara sulla distanza dei 42,195 km con partenza e arrivo in Piazza del Plebiscito. Domenica 19 ottobre si correrà anche la mezza maratona e una gara non competitiva di 11 km. Leggi sul sito - X Vai su X
Neapolis Marathon 2025 19 ottobre, le strade chiuse e dispositivo di traffico - Tutte le modifiche al traffico e ai trasporti a Napoli per la Neapolis Marathon 2025 del 19 ottobre. Scrive napolike.it
Neapolis Marathon 2025, variazioni autobus ANM - Le modifiche al trasporto pubblico ANM di Napoli per la Neapolis Marathon del 19 ottobre 2025. Secondo napolike.it
Neapolis Marathon 2025: domenica 19 ottobre stop al traffico in centro e sul lungomare di Napoli - In occasione della Neapolis Marathon 2025, in programma domenica 19 ottobre, la città di Napoli adotterà un ampio piano di regolamentazione del traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza dell ... Riporta msn.com