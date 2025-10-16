Neapolis Marathon domenica 19 ottobre strade e uscite autostradali chiuse a Napoli

Neapolis Marathon 2025, il piano traffico: chiusi varchi portuali e uscite autostradali, divieto di circolazione in diverse strade del centro e del lungomare.

