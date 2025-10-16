' Ndrangheta stragista | la Corte d’Assise respinge la richiesta di riapertura dell’istruttoria
La Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria, presieduta da Angela Bandiera, con giudice a latere Katia Asciotto, ha respinto la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale del processo "ndrangheta stragista".Il Collegio, come riporta l'Agi, ha deciso l'acquisizione documentale di.
