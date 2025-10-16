' Ndrangheta bene confiscato assegnato al Museo Archeologico Nazionale | via libera della giunta
Assegnato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria un bene confiscato sito in via XXV Luglio n. 24. È quanto ha deciso la giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.Nella delibera approvata nell’ultima seduta dell’esecutivo si specifica che l’immobile dovrà essere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
