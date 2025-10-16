Sono almeno 186 i politici nazionali e locali finiti sotto inchiesta per presunti rapporti con la ‘ndrangheta negli ultimi 15 anni, per reati come voto di scambio, concorso esterno, associazione mafiosa. I casi che riguardano la Calabria sono naturalmente la stragrande maggioranza, 124. Ma non sono pochi nel resto d’Italia: 62, concentrati prevalentemente nel Nord, dall’Emilia alla Lombardia, dalla Valle d’Aosta al Trentino. Li ha contati Millennium, nel numero in uscita venerdì 17 ottobre nelle edicole, nelle librerie (trova qui il punto vendita più comodo per te) e negli store online, come Amazon, con il titolo “’Ndrangheta e politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, 200 politici finiti sotto inchiesta in 15 anni. E non solo in Calabria. L’inchiesta di MillenniuM