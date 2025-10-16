Nazionali Juve Tudor può sorridere | oggi il rientro di altri tre bianconeri la rosa sarà al completo al netto degli infortunati Il programma

Nazionali Juve, il gruppo torna al completo alla Continassa: il tecnico può finalmente lavorare con la rosa al completo in vista della ripresa. La sosta è finalmente finita, la Vecchia Signora torna a pieno regime. Con il rientro alla base degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Igor Tudor può finalmente sorridere. Da questa mattina, infatti, il tecnico croato ha a disposizione l’intera rosa per preparare la delicata trasferta di domenica contro il Como. Un’ottima notizia, che permetterà all’allenatore di lavorare con il gruppo al completo per tre giorni. Nazionali Juve: tutti a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nazionali Juve, Tudor può sorridere: oggi il rientro di altri tre bianconeri, la rosa sarà al completo al netto degli infortunati. Il programma

Altre letture consigliate

Juve, arrivano segnali importanti dalle nazionali: #Yildiz segna ancora, #Vlahovic si sblocca ? ? - X Vai su X

Serata di Nazionali a tinte #bianconere !! ? #YILDIZ in gol contro la Georgia e #VLAHOVIC segna su assist di #KOSTIC nella gara della #Serbia contro l’ Andorra. Ora tocca farlo anche con la #JUVE !! Secondo voi, riusciranno a portar - facebook.com Vai su Facebook

Juve, ritornano dalle nazionali McKennie, Yildiz e David: Tudor con la rosa al completo - L'allenatore bianconero prepara ora la sfida con il Como ... Lo riporta gazzetta.it

Juventus, Tudor ritrova i nazionali: Miretti verso il rientro in gruppo - La Juventus sta ritrovando tutti i nazionali e ieri alla base sono rientrati Khéphren Thuram, Loïs Openda e Edon Zhegrova. Segnala tuttomercatoweb.com

Yildiz chiamato agli straordinari? Tudor ha le idee chiarissime sul turco, archiviata la parentesi nazionale verrà impiegato così. La scelta - Yildiz chiamato a gli straordinari, è l’anima della squadra: nonostante la stanchezza, il tecnico non ci rinuncia e lo schiererà anche contro il Como In una Juventus che cerca ancora la sua identità d ... Lo riporta juventusnews24.com