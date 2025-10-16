Nazionali Inter la sosta sorride a Chivu | i nerazzurri tornano con energie nuove!

Inter News 24 Il punto sui 13 calciatori impegnati durante la sosta. Cristian Chivu ci aveva visto lungo. La sosta per le nazionali, vista dal tecnico non come un fastidio ma come un’opportunità, ha dato i suoi frutti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il bilancio dei tredici giocatori che hanno lasciato Appiano Gentile è estremamente positivo. Il primo, fondamentale, dato è l’assenza di infortuni: una preoccupazione costante per ogni allenatore, ma che questa volta ha concesso al tecnico romeno un grande sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nazionali Inter, la sosta sorride a Chivu: i nerazzurri tornano con energie nuove!

