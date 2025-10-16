Nazionale Prime convocazioni per il ct Banchi fra talenti dell’A2 e tanta Lombardia

Tre giorni al PalaTiziano, vestiti d'azzurro: allenamenti a porte chiuse e test finale a ingresso libero con Rieti. Obiettivo, mettere basi e gerarchie in vista dell'esordio del 27 novembre a Tortona contro l'Islanda. Ecco le prime scelte del nuovo ct di Italbasket, Luca Banchi, ex Olimpia Milano che nelle scorse settimane è stato eletto successore di Gianmarco Pozzecco sulla panchina più importante della nostra pallacanestro. E c'è tanta Lombardia: il tecnico toscano ha scelto anche Gregorio Allinei (Ferraroni Juvi Cremona), Matteo Cavallero (Wegreenit Milano), Andrea Loro (Gruppo Mascio Orzinuovi) e Leonardo Okeke

