Nazionale | Fischi all’inno di Israele prima del match cosa rischia l’Italia

Clima teso allo stadio: ora la FIFA valuta un fascicolo disciplinare. Possibile multa alla FIGC, nessun rischio di penalizzazione sul campo. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nazionale: Fischi all’inno di Israele prima del match, cosa rischia l’Italia

