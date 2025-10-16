Nato Rutte frena sull’abbattimento dei jet russi

Imolaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''L'aereo verrebbe guidato gentilmente fuori dal nostro spazio aereo. Poi verrebbe chiarito ai russi che devono smetterla''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

nato rutte frena sull8217abbattimento dei jet russi

© Imolaoggi.it - Nato, Rutte frena sull’abbattimento dei jet russi

Scopri altri approfondimenti

Rutte: "Dobbiamo assicurarci che Putin non tenti mai più di attaccare l'Ucraina" - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato che l'accordo sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina consterà di due livelli: il rafforzamento dell'esercito di Kiev e gli impegni degli ... Scrive it.euronews.com

Nato, Rutte: non è la Russia decidere sulle truppe occidentali a Kiev - Il segretario generale della Nato Mark ha dichiarato che la Russia non ha diritto di decidere sulla possibilità che le potenze occidentali schierino truppe in Ucraina, come ... Segnala notizie.tiscali.it

Estonia, Nato: "Russia ha piena responsabilità". Rutte: "Niente incursioni o agiremo di conseguenza" - La Russia "ha la piena responsabilità per queste azioni, che sono di escalation, rischiano calcoli errati e mettono in pericolo vite umane. Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Nato Rutte Frena Sull8217abbattimento