Nato | gli alleati promettono nuovo sostegno all’Ucraina e gli Usa bacchettano l’Europa

Al quartier generale della Nato di Evere alla periferia nordorientale di Bruxelles, è andato in scena la riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica. Sul tavolo, come aveva spiegato lunedì nel corso dell’assemblea parlamentare il segretario generale Mark Rutte, come «rafforzare ulteriormente la nostra posizione di difesa e deterrenza, anche alla luce dei recenti incidenti». Le parole di Rutte. Al termine della riunione di ministri, il segretario Mark Rutte ha annunciato che «grazie ai finanziamenti degli alleati, stiamo fornendo all’Ucraina equipaggiamento statunitense essenziale attraverso la lista dei requisiti prioritari per l’Ucraina (Purl)». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nato: gli alleati promettono nuovo sostegno all’Ucraina, e gli Usa bacchettano l’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

Hegseth cambia tono con gli alleati della Nato ma richiama all’ordine i tirchi sulle armi a Kyiv. Di @DavCarretta - X Vai su X

Russia diversa. . Il segretario della Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha affermato che Washinton si aspetta che gli alleati della Nato acquistino e donino ancora più armi americane per l'Ucraina. @tutti_i_fatti - facebook.com Vai su Facebook

Putin sta sviluppando nuove armi nucleari: «Vicini alla perfezione». I test, le tensioni con la Nato e il trattato con gli Usa: cosa succede - Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca prevede di annunciare presto una nuova arma che sta sviluppando e testando per il suo vasto arsenale nucleare, il più grande al mondo, e ha ... Come scrive ilmessaggero.it

Ucraina, gli alleati europei della Nato si impegnano ad acquistare più armi dagli Usa - Altri dieci Paesi della Nato hanno deciso di aderire alla nuova iniziativa battezzata "Purl", creata per acquistare armi dagli Stati Uniti al fine di sopperire alle carenze di forniture a favore dell' ... Scrive msn.com

Ucraina, Rutte: "Metà alleati Nato ha firmato per armi Usa" - Il segretario Usa alla Guerra Pete Hegseth rilancia la “pace attraverso la forza”. Si legge su msn.com