Nate Fox | In Ghost of Yotei la natura ha un’anima e guida il giocatore

Dopo Ghost of Tsushima, il direttore creativo di Sucker Punch torna in Giappone con un nuovo viaggio. Alla View Conference di Torino racconta come libertà, contemplazione e paesaggio diventano linguaggio narrativo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nate Fox: “In Ghost of Yotei la natura ha un’anima e guida il giocatore”

