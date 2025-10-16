Nate Fox | In Ghost of Yotei la natura ha un’anima e guida il giocatore

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Ghost of Tsushima, il direttore creativo di Sucker Punch torna in Giappone con un nuovo viaggio. Alla View Conference di Torino racconta come libertà, contemplazione e paesaggio diventano linguaggio narrativo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Nate Fox: "In Ghost of Yotei la natura ha un'anima e guida il giocatore"

